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До цього футболіст виступав лише за нігерійські клуби.

Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із центральним захисником Крістофером Нваезе.

Деталі угоди із 21-річним нігерійцем не розголошуються.

До цього Нваезе виступав тільки в рідному чемпіонаті, де захищав кольори Квари, Акви та Плато. У складі останнього він приймав участь в африканській Лізі чемпіонів та Кубку конфедерацій.

Також Крістофер був гравцем молодіжних збірних Нігерії — на його рахунку сім матчів та один забитий м'яч.

Зазначимо, що для Зорі це третій новачок під час зимового трансферного вікна. До цього команду поповнили Аліун Ндур та Леовіжілдо.