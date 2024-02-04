Україна

Успішний початок насиченого ігрового дня наших команд.

У неділю, 4 лютого, головними ньюзмейкерами української Прем’єр-ліги в плані проведення контрольних поєдинків будуть луганська Зоря та Олександрія, які запланували для себе одразу по дві зустрічі.

"Поліграфи" в першій грі зустрілись із данським Болдклуббен 1893, або скорочено — Б-93, та здобули перемогу.

Долю гри вирішили два м’ячі української команди посеред першого тайму, після чого вона втримувала перевагу й дозволила собі пропустити один м’яч у відповідь лише на заключних хвилинах.

Б-93 — Олександрія 1:2

Голи (Олександрія): Бєляєв, 16, Ковалець, 27

Олександрія (стартовий склад): Шевченко, Кравченко, Білошевський, Копина, Смирний, Калюжний, Ковалець, Плакса, Калітвінцев, Бєляєв, Погорілий.

Луганська Зоря офіційно мала розпочати гру в той самий час, що й Олександрія, однак "поліграфи" затримались із стартовим свистком.

"Мужики" тим часом грали проти польської Арки з міста Гдиня й ця гра відбувалась приблизно за тим самим сценарієм розвитку подій.

Луганці забили першими посеред першого тайму зусиллями новачка Ндура, а одразу після перерви відзначився ще й Матар.

Однак після цього в складі Зорі вилучення отримав Ігор Кирюханцев, тож під завісу зустрічі ініціативою володіли суперники й змогли відзначитись голом престижу.

Зоря — Арка 2:1

Голи: Ндур, 31, Матар, 48 — Добротка, 71

Зоря (стартовий склад): Жилкін, Джордан, Крістоф, Слесар, Бугай, Башич, Дришлюк, Мічін, Матар, Ндур, Герреро.

На 52 хвилині був вилучений Ігор Кирюханцев (Зоря).

О 15:00 луганська Зоря проведе товариський матч проти грузинського Динамо Тбілісі, а о 16:00 Олександрія зіграє проти данського Вайле.