Успішний початок насиченого ігрового дня наших команд.
У неділю, 4 лютого, головними ньюзмейкерами української Прем’єр-ліги в плані проведення контрольних поєдинків будуть луганська Зоря та Олександрія, які запланували для себе одразу по дві зустрічі.
"Поліграфи" в першій грі зустрілись із данським Болдклуббен 1893, або скорочено — Б-93, та здобули перемогу.
Долю гри вирішили два м’ячі української команди посеред першого тайму, після чого вона втримувала перевагу й дозволила собі пропустити один м’яч у відповідь лише на заключних хвилинах.
Б-93 — Олександрія 1:2
Голи (Олександрія): Бєляєв, 16, Ковалець, 27
Олександрія (стартовий склад): Шевченко, Кравченко, Білошевський, Копина, Смирний, Калюжний, Ковалець, Плакса, Калітвінцев, Бєляєв, Погорілий.
Луганська Зоря офіційно мала розпочати гру в той самий час, що й Олександрія, однак "поліграфи" затримались із стартовим свистком.
"Мужики" тим часом грали проти польської Арки з міста Гдиня й ця гра відбувалась приблизно за тим самим сценарієм розвитку подій.
Луганці забили першими посеред першого тайму зусиллями новачка Ндура, а одразу після перерви відзначився ще й Матар.
Однак після цього в складі Зорі вилучення отримав Ігор Кирюханцев, тож під завісу зустрічі ініціативою володіли суперники й змогли відзначитись голом престижу.
Зоря — Арка 2:1
Голи: Ндур, 31, Матар, 48 — Добротка, 71
Зоря (стартовий склад): Жилкін, Джордан, Крістоф, Слесар, Бугай, Башич, Дришлюк, Мічін, Матар, Ндур, Герреро.
На 52 хвилині був вилучений Ігор Кирюханцев (Зоря).
О 15:00 луганська Зоря проведе товариський матч проти грузинського Динамо Тбілісі, а о 16:00 Олександрія зіграє проти данського Вайле.