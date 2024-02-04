Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 4 лютого 2024 року, 15:00.

Луганська Зоря продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах.

У своєму черговому спарингу команда Юрія Коваля здобула мінімальну перемогу над Динамо Тбілісі з рахунком 1:0.

Перемогу українській команді приніс забитий м'яч у виконанні Антюха, який відзначився на сьомій хвилині.

Також наголосимо, що на 48 хвилині Схіртладзе не реалізував пенальті у складі грузинської команди.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Зоря — Динамо Тбілісі:

Зоря — Динамо Тбілісі 1:0

Гол: Антюх, 7.

Зоря: Сапутін, Боль, Бутко, Жуніньо, Кирюханцев, Башич (Хахльов, 46), Яцик, Мишньов, Антюх, Герреро (Джордан, 60), Ндур (Волошин, 46).

Динамо Тбілісі (стартовий склад): Беруашвілі, Акпудже, Угрехелідзе, Лопез, Майсурадзе, Сімон, Берелідзе, Романовський, Сіхарулашвілі, Сантіс, Схіртладзе.

На 48 хвилині Схіртладзе (Динамо Тбілісі) не реалізував пенальті (сейв голкіпера).