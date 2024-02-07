Завершилися ще два матчі за участі українських клубів.
Колос - Пахтакор, фото українського клубу
07 лютого 2024, 17:59
Два українські клуби завершили чергові контрольні поєдинки на зборах. Колос у Туреччині зустрівся з узбецький Пахтакором, а Поліссю в Іспанії протистояв ісландський Стьярнан.
Клуб із Ковалівки втратив перемогу над Пахтакором на 90-й хвилині.
Колос — Пахтакор 2:2
Голи: Топалов, 43, Каріока, 84 — Ібраїмов, 82, Саїднуруллаєв, 90
Колос (стартовий склад): Фесюн — Лучкевич, Бурда, Бондаренко, Цуріков — Демченко, Оріховський — Велетень, Тотовицький, Топалов — Безбородько
На заміну у 2-му таймі виходили: Горох, Чорноморець, Гончаренко, Кукош, Ільїн, Мілько, Богданов, Каріока, Салабай, Гусол, Паулаускас, Криворучко
Житомирянам вдалося здобути нічию у матчі проти Стьярнана.
Стьярнан — Полісся 1:1
Голи: ?, 60 — Козак, 71
Полісся (1-й тайм): Бойко — Михайліченко, Шабанов, Чоботенко, Тейлор, Крушинський, Танковський, Назаренко, Таллес, Фортюне, Будківський
Полісся (2-й тайм): Бойко — Михайліченко, Шабанов, Чоботенко, Тейлор (Кравченко), Крушинський, Танковський (Кушніренко), Назаренко, Таллес (Грицук), Козак, Будківський (Венделл)