Україна

Яков Башич приєднався до луганського клубу.

Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про підписання опорного півзахисника Якова Башича, права на якого раніше належали хорватському Рудешу.

27-річний хорватський хавбек підписав із луганським клубом повноцінний контракт, терміни угоди якого наразі не розголошуються.

Під час своєї професійної кар'єри яков виступав виключно за хорватські клуби: Хайдук Спліт 2 (5 матчів), Дугопольє (38 ігор, 5 голи та 8 передач), Драговоляц (одна гра), Славен Белупо (24 поєдинки) та Рудеш (42 матчі, 4 голи та 2 результативні передачі).

Відзначимо, що Яков Башич є братом-близнюком центрального півзахисника римського Лаціо Томи Башича, який цей сезон проводить на правах оренди у футболці одного з аутсайдерів італійської Серії А Салернітани.