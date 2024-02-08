Україна

Сьомий поєдинок "поліграфів" на турецьких зборах.

У четвер, 8 лютого, Олександрія проведе сьомий контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Руслана Ротаня стане данський Відовре, стартовий свисток пролунає о 10:00.

У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "поліграфів" посідають дванадцяту сходинку з 12 команд-учасниць.

У першій грі Олександрія переграла болгарський Левські (2:1), у другому зіграла внічию проти узбекистанського Пахтакора (1:1), у третьому програла польській Віслі Плоцьк (0:2), у четвертому обіграла косоварський Дукаджині (1:0), у п’ятому виграла в данського Б-93 (2:1), а в шостому поступилась данському Вайле (0:3).

Пряма трансляція матчу Олександрія — Відовре:

Нагадаємо, що нещодавно Олександрія оголосила про продовження контракту із захисником.