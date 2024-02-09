Футбольний клуб Полісся уклав чотирирічний контракт з нападником Денисом Ндукве.
ДЕНИС НДУКВЕ, ПОЛІССЯ
09 лютого 2024, 13:27
Полісся на своєму офіційному сайті повідомило про підписання з нападником друголігового Звягеля Денисом Ндукве.
Контракт підписано на чотири роки. Футболіст заявлений під 31-м номером.
Денис Ндукве — вихованець харківського футболу. На професійному рівні виступав за Металіст-1925, Краматорськ, Чайку та вищезгаданий Звягель.
В сезоні 2022/2023 за Звягель у 19 матчах Денис забив 16 голів та віддав 5 асистів.