Ліга націй

Наставник іспанської збірної поділився своїми думками після жеребкування Ліги націй.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Де ла Фуенте прокоментував жеребкування Ліги націй для сезону-2024/25.

"Нам потрібно буде показати себе з кращого боку, щоб мати можливість вийти з групи. Я радий бути серед 16 команд, обраних для участі в цьому етапі. Для мене велика честь керувати збірною Іспанії в такому важливому турнірі.

Суперники дуже складні, тому що тут знаходяться 16 найкращих команд Європи, і ми хочемо відповідати вимогам, які вони пред'являть, що буде максимальним. Потрібно йти крок за кроком, матч за матчем, це будуть дуже складні зустрічі, і кожен суперник має свої особливості", — наводить слова де ла Фуенте Sport.es.

Нагадаємо, Іспанія потрапила до четвертої групи, де зіграє проти Данії, Швейцарії та Сербії.

Новий розіграш турніру стартує у вересні цього року, а фінал відбудеться у червні 2025 року.