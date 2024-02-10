П’ятий поєдинок закарпатців на зимових зборах.
фото ФК Минай
10 лютого 2024, 11:55
У суботу, 10 лютого, закарпатський Минай проведе п’ятий контрольний поєдинок на зимових зборах-2024. Суперником команди Желько Любеновича стане харківський Металіст, стартовий свисток пролунає о 12:00.
У поточному сезоні Першої ліги суперники "лисів" посідають 9 сходинку з 10 команд-учасниць.
У першій грі Минай програв основній команді Руху з рахунком 1:3, у другій обіграв резервістів "левів" (6:0), третю гру виграв у Хуста (3:2), а в четвертій поступився Скалі 1911 (0:2).
Пряма трансляція матчу Минай — Металіст:
Нагадаємо, що нещодавно Минай посилився одразу двома новачками.