Україна

Закарпатський клуб посилився двома українцями.

Минай підписав контракти з двома гравцями – 19-річним захисником Сергієм Корнійчуком та 20-річним півзахисником Іваном Матюшенком.

Попереднім клубом Корнійчука був запорізький Металург. Має досвід виступів у другій та першій лігах України, а також грав у Кубку. Сергій брав участь у всіх зимових спарингах Миная.

Матюшенко – колишній гравець Олександрії. Також захищав кольори Діназа та юнацьких команд Дніпра-1. У першій лізі провів 11 матчів. У попередньому спарингу проти закарпатських юнаків Матюшенко записав у свій актив результативну передачу Устименку та відзначився голом у зустрічі з Хустом.

Раніше Минай представив півзахисника Василя Вашкебу та вінгера Павла Тищука.