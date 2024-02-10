Україна

Відбулися чергові спаринги за участю клубів чемпіонату України.

Команди української Прем'єр-ліги продовжують підготовку до другої половини сезону, проводячи товариські матчі на навчально-тренувальних зборах.

У першому спарингу львівський Рух поступився словенській Горіці з рахунком 0:2. Перемогу команді із Нової Горіці принесли забиті м'ячі Сайчіча, який оформив дубль.

Зазначимо, що сьогодні Рух проведе ще один спаринг – суперником буде словенське Прімор'є. Гра розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Рух – Горіца 0:2

Голи: Сайчіч, 7, 44.

Рух: Ванівський (Герета, 46), Роман, Баршак, Дідик, Кітела, Столярчук, Таллес, Притула, Непейпієв (Квас, 67), Руніч, Теслюк.

У другій грі столична Оболонь обмінялася голами із данським Кеге. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол данців у виконанні Семовські, "пивовари" відповіли точним ударом Вишневського за десять хвилин до кінця матчу.

Для київської команди це був завершальний контрольний матч на зборах у Туреччині.

Оболонь — Кеге 1:1

Голи: Вишневський, 80 — Семовські, 67.

Насамкінець Минай провів спаринг із харківським Металістом, який виступає у Першій лізі. Матч також закінчився із рахунком 1:1. У складі закарпатців відзначився Вакула, а у харків'ян – Тепляков.

Минай — Металіст 1:1

Голи: Вакула, 80 — Тепляков, 45+2.

Минай (1-й тайм): Кемкін, Кісіль, Чуєв, Прокопчук, Нємчанінов, Семотюк, Вітенчук, Кораблін, Корнійчук, Гунічев, Демиденко.

Минай (2-й тайм): Бандура, Скиба, Прокопчук, Нємчанінов, Дмитрук, Матюшенко, Петько, Тищук, Вакула, Ременяк, Р. Михайлів.

Металіст (1-35 хвилини): Рибак — Бусько, Федорів, Гомес, Дігтярь — Підручний, Багачанський — Ісаєнко, Мораренко, П. Луців — В. Луців.

Металіст (36-69 хвилини): Фастов — Приходько, Абрамов, Голубка, Вернаттус — Цвіренко, Горенко — Синчук, Рязанцев, Кайдалов — Тепляков.

Металіст (70-90+ хвилини): Шумілов — Кисельов, Бусько, Бабков, Вернаттус — Паляничка, Горенко — Синчук, Багачанський, Оріховський — Шерстюк.