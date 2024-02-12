Україна

Керманич Шахтаря розповів про період знайомства на відстані з Шахтарем.

Боснійський фахівець Маріно Пушич посеред поточного сезону погодився очолити проблемний на той момент донецький Шахтар, який переживав важкий період на тлі посереднього старту кампанії під орудою Патріка ван Леувена.

Оскільки 52-річний тренер тоді працював у нідерландському Феєнорді в роді асистента, багато хто не зрозумів підстав для такого рішення, про що сам керманич "гірників" розповів у інтерв’ю балканському ЗМІ Arena Sport TV.

"Уперше я детально почав вивчати Шахтар перед першою грою команди проти Феєнорда. Саме так, до моїх обов’язків, зокрема, належав аналіз наступного суперника, тому я бачив Шахтар у кількох іграх і готувався до матчу 1/8 фіналу Ліги Європи, який ми провели з ними у Варшаві.

У мене залишилось дуже хороше враження від клубу, я зміг зазирнути трохи глибше в тому, що стосується гравців, — і не тільки щодо їхньої гри, а й щодо конкретних якостей і характеристик. Важливим був наступний крок і наступне рішення.

Чи міг я подумати, що згодом очолю цей клуб? Якщо чесно, то ні. Мої перші думки були б такими: це просто неможливо, тому що я проводив гарний період у Феєнорді, умови для мене склались прекрасні, я мав чудову посаду, мені подобалось там працювати. Отже, це здавалося просто неможливим.

А потім відбулась та розмова з Дарійо. Перш за все, маю сказати, що спочатку я не розумів, що він ставить питання про працевлаштування саме до мене. Я думав, що Дарійо дзвонить мені, щоб порадитись зі мною щодо певних речей про клуб, про футбол тощо.

Колеги у футболі часто телефонують один одному, ставлять запитання про футбол, певні речі або гравців, різні ситуації, тож тільки під час тієї розмови я справді зрозумів, що насправді він звертається до мене з іншого приводу.

Я був дуже здивований та спантеличений у той момент і запитав, чи така пропозиція справді можлива. Із ким я потім радився? Я завжди раджусь із сім’єю, звісно: дружиною, братом, сестрою, батьками тощо, але мушу сказати, що передовсім раджусь із собою. Незалежно від того, підходить мені цей конкретний крок чи ні, я починаю нову історію лише разом із близькими людьми і ухвалюю рішення.

Вирішальною була розмова з Дарійо Срною та Сергієм Палкіним, коли я відчув енергію, їхнє бачення: вони вивчали мене максимально, знали про мене все. І, треба зауважити, дуже добре знали, як аргументувати, чому я — саме та людина, вірне рішення для них та клубу. Та енергія, ті гарні емоції, той зв’язок, який я відчував із ними, були для мене дуже важливі, вирішальні для того, щоб ми зробили наступний крок.

Пізніше відбулася зустріч в Україні, де я познайомився з президентом клубу Рінатом Ахметовим. Я можу описати цей момент лише одним словом, яке говорить усе вичерпно: захоплююче.

Я отримав підтвердження, що вибрав правильний клуб. Я мав такі самі відчуття, коли спілкувався з Дарійо та Сергієм Палкіним, а зустріч із президентом це лише підтвердила.

Дивовижна людина, дивовижне мислення, велика любов до клубу, велика любов до України, українського футболу. Людина, яка має чудове бачення й глибоке знання футболу. Він мені дуже сподобався.

Зустріч із ним також сприяла успіху в наступному матчі. Безперечно.

Спортивні виклики? По-перше, це частина мого характеру, мені подобаються виклики, і я їх не боюся, по-друге, я прошу і вимагаю від своєї команди грати сміливо, грати в атаці і не ховатися, тому повинен бути прикладом. Ось чому я це зробив", — заявив боснійський фахівець.

Нагадаємо, що нині донецький Шахтар завершує підготовку до першого матчу проти французького Марселя в рамках попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА.