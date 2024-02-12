Завершився черговий матч клубу на зборах.
Динамо - РФШ - Офіційний Сайт Динамо Київ
12 лютого 2024, 18:34
Динамо виграло в РФШ у товариському матчі.
Ця зустріч відбулася у рамках навчально-тренувального збору в Туреччині.
Єдиний гол у другому таймі з пенальті забив Микола Шапаренко.
Наступний матч Динамо Київ зіграє з Динамо Тбілісі 13 лютого о 15:00 за київським часом.
Динамо Київ – РФШ 1:0
Гол: Шапаренко (69, пенальті)
Динамо: Моргун (Бущан, 46), Гусєв (Караваєв, 71), Дячук, Сирота (Михавко, 71), Дубінчак (Вівчаренко, 71), Шепелєв (Бражко, 71), Шапаренко (Буяльський, 71), Царенко (Волошин, 71), Беніто (Кабаєв, 71), Супряга (Пономаренко, 71), Діалло (Ванат, 71)
РФШ: Негуралс, Савалнієкс, Пренга, Мареш, Ліпушчек, Паніч, Жалейко, Ікаунієкс, Діоманде, Лемаїч, Одішарія
Попереджені: Шепелєв (19) – Діоманде (34), Нджикі (44), Пренга (52)