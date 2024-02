Іспанія

Захисник розповів кого вважає кращим серед двох видатних гравців.

Дані Карвахаль відмовив на запитання, кого він вважає кращим у дуелі Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду у подкасті You are the Captain.

"Мессі чи Кріштіану? Вони на одному рівні. Я не віддаю перевагу одному чи іншому. Вони різні.

Мессі може опуститися, щоб прийняти м’яч і створити атаку, зробити внесок у її розвиток і створюй більше футболу. Кріштіану — монстр у тому, щоб забивати голи, атакувати зону та завершувати".

ТОП-10 найкращих трансферів 2023 року

Раніше Дані виступав разом з Кріштіану у складі мадридського Реалу, з яким вони виграли в тому числі чотири Ліги чемпіонів.