Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 14 лютого 2024 року, 17:00.

У рамках підготовки до відновлення сезону в українській Прем'єр-лізі луганська Зоря провела товариський матч проти Динамо Батумі, який завершився у результативну нічию 2:2.

За "мужиків" першим голом на 55-ій хвилині відзначився Джордан, а врятувати нічийний результат клубу УПЛ вдалося завдяки пізньому забитому м'ячу у виконанні Вікентія Волошина.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Зоря — Динамо Батумі в товариському матчі:

Зоря Луганськ — Динамо Батумі 2:2

Голи: Джордан, 55, Волошин, 90+2 — ..., 5, ..., 68

Стартовий склад Зорі: