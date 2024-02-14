Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 14 лютого 2024 року, 17:00.
Зоря - Динамо Батумі
14 лютого 2024, 18:32
У рамках підготовки до відновлення сезону в українській Прем'єр-лізі луганська Зоря провела товариський матч проти Динамо Батумі, який завершився у результативну нічию 2:2.
За "мужиків" першим голом на 55-ій хвилині відзначився Джордан, а врятувати нічийний результат клубу УПЛ вдалося завдяки пізньому забитому м'ячу у виконанні Вікентія Волошина.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Зоря — Динамо Батумі в товариському матчі:
Зоря Луганськ — Динамо Батумі 2:2
Голи: Джордан, 55, Волошин, 90+2 — ..., 5, ..., 68
Стартовий склад Зорі: