Україна

Вихованець донецького Шахтаря повернувся до України.

Досвідчений український центральний захисник Максим Імереков під час літньої павзи минулого року змінив клубну прописку, і після етапу виступів за луганську Зорю спробував свої сили в грецькому Атромітос Афіни.

Однак наприкінці календарного року 33-річний виконавець отримав пошкодження спини, тому пропустив заключні офіційні матчі за той період.

А вже під час зимового трансферного вікна Імереков домовився про припинення взаємин із грецьким колективом, за який він загалом відіграв 10 матчів (651 хвилину).

Усе заради того, аби возз’єднатись із Віктором Скрипником уже в складі харківського Металіста 1925.

"Жовто-сині" оголосили про перехід Максима в якості вільного агента та підписання з ним контракту до завершення 2025 року.

Нагадаємо, що раніше в Україні Імереков також грав і за чернігівську Десну, Олександрію та запорізький Металург.

Виступатиме захисник під 32 номером.