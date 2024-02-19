Україна

УПЛ повертається.

В рамках 18-го туру УПЛ, Динамо Київ проведе "виїзний" матч проти харківського Металіста 1925 у столиці України, на стадіоні імені Валерія Лобановського. Про це повідомляє офіційний сайт киян.

Матч заплановано на 25 лютого. Початок гри о 15:30.

Перед стартом весняної частини Української Прем'єр Ліги київське Динамо посідає п'яте місце після 14-ти зіграних турів, загалом набравши 28 пунктів. В ссвою чергу, Металіст 1925 розташувався на 12 місці після 17-ти проведених матчів та має у своєму активі 15 очок.