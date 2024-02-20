Україна

Також відбулись і інші призначення.

У вівторок, 20 лютого, на засіданні Виконкому Української асоціації футболу було ухвалено рішення призначити Катерину Монзуль головою Комітету арбітрів.

Це може означати, що 42-річна Монзуль завершує свою активну кар'єру на полі.

До цього посаду голови Комітету арбітрів обіймав італієць Лучано Лучі, який керував ним із 2015 року.

До питання обрання голови Комітету жіночого та дівочого футболу Виконком УАФ вирішив повернутися після проведення виборів керівних органів Всеукраїнської асоціації жіночого футболу.