Україна

Український захисник розповів про своє хобі поза футболом.

Лівий захисник національної збірної України та англійського Евертона Віталій Миколенко дав інтерв'ю для Sky Sports, в якому відповів на низку питань.

Під час цього інтерв'ю 24-річний українець розповів про свої хобі, зокрема про риболовлю на карпа.

– Чим ти любиш займатися за межами футбольного поля? Які в тебе хобі?

– Риболовля та відеоігри.

– Куди ти тут поблизу ходиш ловити коропа?

– Я ходив двічі ходив на коропа. Один раз зі своїм батьком, а другий – пішов сам на ніч, на 24 години.

– Тобто, іноді Миколенко любить посидіти біля озера 24 години на самоті та просто рибалити?

– Так, готую сосиски з картоплею і насолоджуюся.

– А яким є Шон Дайч поза полем?

– Я з ним говорив про риболовлю. Але я люблю ловити коропа, а він – спінінгом. Це різні речі.

– Шкода. Тобто, ми не побачимо, як Миколенко та Дайч разом рибалять?

– Ні, це різні види риболовлі.

– А готувати сосиски в наметі? Хотів би це побачити. Це може трапитися?

– Так, і пара кухлів пива