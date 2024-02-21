Український захисник розповів про своє хобі поза футболом.
Віталій Миколенко, Getty Images
21 лютого 2024, 18:57
Лівий захисник національної збірної України та англійського Евертона Віталій Миколенко дав інтерв'ю для Sky Sports, в якому відповів на низку питань.
Під час цього інтерв'ю 24-річний українець розповів про свої хобі, зокрема про риболовлю на карпа.
– Чим ти любиш займатися за межами футбольного поля? Які в тебе хобі?
– Риболовля та відеоігри.
– Куди ти тут поблизу ходиш ловити коропа?
– Я ходив двічі ходив на коропа. Один раз зі своїм батьком, а другий – пішов сам на ніч, на 24 години.
– Тобто, іноді Миколенко любить посидіти біля озера 24 години на самоті та просто рибалити?
– Так, готую сосиски з картоплею і насолоджуюся.
– А яким є Шон Дайч поза полем?
– Я з ним говорив про риболовлю. Але я люблю ловити коропа, а він – спінінгом. Це різні речі.
– Шкода. Тобто, ми не побачимо, як Миколенко та Дайч разом рибалять?
– Ні, це різні види риболовлі.
– А готувати сосиски в наметі? Хотів би це побачити. Це може трапитися?
– Так, і пара кухлів пива