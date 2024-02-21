Україна

Спочатку матч 18 туру УПЛ проти Ворскли мав пройти в Ужгороді, проте у підсумку гра відбудеться в Житомирі.

У рамках 18-го туру української Прем'єр-ліга луганська Зоря проведе номінально домашній матч проти полтавської Ворскли в Житомирі.

Втім, як повідомляє керівництво ужгородського стадіону Авангард, першочергово луганський клуб звернувся до них щодо проведення цього поєдинку в Ужгороді та у підсумку не повідомив про зміну цього місця.

"Футбольний клуб Зоря Луганськ змінила місце проведення матчу, не повідомивши про це керівництво стадіону на чолі з Віктором Качуром ані усно, ані письмово.

Нагадаємо, що ще 2 лютого ФК Зоря звернулась до керівництва стадіону "Авангард" із проханням провести тут матч 18-го туру УПЛ. (*офіційний лист прикріпляємо нижче).

І ми почали готувати футбольне поле до гри, аби матч пройшов на найвищому рівні. А клуб змінює місце проведення матчу, не попередивши про це.

Луганська Зоря втратила не тільки лідируючі позиції в українському футболі, але й солідність у відносинах", — сказано в заяві стадіону "Авангард Ужгородської міської ради у Facebook.

Нагадаємо, матч Зоря — Ворскла відбудеться 26 лютого о 13:00.