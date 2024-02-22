Україна

Львівський колектив віднайшов футболіста на ринку вільних агентів.

Незадовго до старту другої частини сезону української Прем’єр-ліги львівський Рух здійснив новий трансфер.

"Жовто-чорні" оголосили про підписання контракту з бразильським нападником Клайвером Габріелем дос Сантосом Кріспімом, або просто Клайвером.

Щодо цього 20-річного виконавця в мережі можна віднайти відносно небагато інформації.

Розпочинав кар’єру в Деспортіво Бразіл, після чого в нього був молодіжний етап у чемпіонаті штату Сан-Паулу та бразильській Серії D за клуб Ферровіарія.

Там же Клайвер і дебютував на "дорослому" рівні в 2022 році.

У поточному розіграші Кубка Сан-Паулу в категорії U-20 на рахунку футболіста було п’ять матчів, два голи та один гольовий пас.

У Русі новачок гратиме під 20 номером, тоді як контракт підписано до літа 2028 року.