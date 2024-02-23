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Football.ua представляє прев'ю до матчу 18 туру чемпіонату України, який пройде 23 лютого і розпочнеться о 15:30.

У рамках 18 туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між черкаським ЛНЗ та криворізьким Кривбасом, яке пройде на стадіоні Колос у Ковалівці.

Це буде перший матч чемпіонату України після повернення з зимових канікул. У першій половині сезону обидві команди продемонстрували гарний результат, кожному свій, що відображається у турнірній таблиці.

ЛНЗ — Кривбас

П'ятниця, 23 лютого, 15:30. Колос, Ковалівка. Головний арбітр — Анастасія Романюк (Івано-Франківськ). Пряма трансляція на UPL TV.

Старт першої половини сезону, яка стала дебютною для ЛНЗ в УПЛ, був провалений, після чого був відправлений у відставку головний тренер. На місце Олександра Ковпака прийшов досвідченіший Олег Дулуб, який дуже добре знайомий із боротьбою за виживання з командами, на кшталт черкащан.

Проте гра під керівництвом Дулуба виправилася, що дозволило команді піднятися на десяте місце, і тепер головне завдання – зберегти місце в УПЛ – цілком досяжна ціль, щоправда від зони вильоту лише шість балів.

За зимову перерву ЛНЗ посилився кадрово, причому набравши вже досвідчених гравців та легіонерів, які, безумовно, мають допомогти. Напевно, найгучнішим було повернення в УПЛ Олів'є Тілля, який демонстрував якісний рівень гри у складі Ворскли. Також команду поповнили Євген Кучеренко, Олександр Каплієнко, Саліху Хайдін, Арад Бар, Італо Магната, Молло Бессала та Мухаррем Яшарі. Щодо втрат, то серед основних гравців таких не було.

Як бачимо, досить серйозне підкріплення з першими легіонами в історії клубу — все це має допомогти Дулубу сформувати з ЛНЗ середняка турнірної таблиці.

Минулої зими ЛНЗ провів вісім спарингів, три з яких виграв, один раз зіграв унічию та чотири рази поступився. За спарингами судити про форму команди — невдячна справа, тож дочекаємося офіційних зустрічей, а потім уже можна буде сказати, як заявили про себе новачки та нові тактичні задуми Дулуба, який цілком може здивувати.

Кривбас тепер варто розглядати як щось серйозніше, ніж просто команда, яка хоче поборотися за щось, окрім збереження місця в УПЛ. Безумовно, команда Юрія Вернидуба стала справжнім відкриттям першої половини сезону, але варто справедливо зауважити, що за чемпіонство, незважаючи на перше місце в таблиці, боротися буде дуже складно, а ось за єврокубки – те, що потрібно. Кривбас лідирує, але випереджає Дніпро-1 за додатковими показниками, а Шахтар та Динамо мають перенесені матчі у запасі.

Взимку криворіжці підписали кілька гравців, які мають посилити конкуренцію на ключових позиціях та підняти рівень гри. Прийшли перевірені бійці Артур Микитишин та Егор Твердохліб, а також два легіонери — Рафаель Бандейра та Натанаель Сантіні. Серед втрат — Олексій Хобленко, який перейшов до того ж ЛНЗ, а до цього був в оренді, а також Владислав Семотюк та Денис Устименко, які пішли в оренду.

Також до втрат Кривбаса можна віднести двох травмованих — Володимира Якимця, у якого рідкісна хвороба, а також Данило Бескоровайний, який пропустив збори, але лікарі сподівались, що він відновиться до відновлення сезону. Відновився чи ні, поки що невідомо.

За навчально-тренувальні збори Кривбас провів сім матчів, з яких виграв п'ять та один раз зіграв унічию. Криворіжці продовжували удосконалювати свою гру, практично не змінюючись у лініях, що допомогло ще більше зігратися. У другій половині сезону відповідальність вища, але Вернидуб чудово проходив через це з Зорею, коли виривалися перемоги у боротьбі за єврокубкові місця. Зараз на кону може бути більше, але чи під силу це клубу з Кривого Рогу — побачимо!

Між собою команди провели лише один матч — у першій половині нинішнього сезону, коли Кривбас був сильнішим з рахунком 2:0. Тоді голами відзначилися Бескоровайний та Максим Задерака.

Цікаві факти:

- 340 гостьовий матч Кривбасу в УПЛ;

- Кривбас на полях суперників не програє в УПЛ впродовж семи ігор: п'ять перемог та дві нічиї;

- безпрограшна серія ЛНЗ триває в чемпіонаті п'ять ігор: три перемоги та дві нічиї;

- підопічні Юрія Вернидуба з різних клубів УПЛ можуть у всіх турнірах здобути 60 гостьову перемогу або загалом 80 раз зіграти внічию.

- підопічні Олега Дулуба з різних клубів УПЛ можуть у всіх турнірах пропустити 100 гол (ще два м’ячі);

- 25 гол в УПЛ може забити Дмитро Хомченовський (Кривбас);

- Кривбас у поточному чемпіонаті в гостях більше одного гола за матч ще не пропускав.