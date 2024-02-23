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ЛНЗ — Кривбас 0:3
Голи: Іліч, 45 (пен.), Прінс, 53, Кузик, 63

ЛНЗ: Кучеренко — Саліху, Муравський, Каплієнко — С. Шестаков, Бар, Яшарі, Бойко (Рибалка, 68) — Наумець (Олійник, 68), Хобленко (Бессала, 57), Г. Пасіч (Прядун, 85).

Кривбас: Кліщук — Бандейра, Понєдєльнік, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Іліч (Вакулко, 69) — Д. Кузик (Задерака, 82), Прінс (Кожушко, 78), Микитишин (Татарков, 69) — Соса (Хомченовський, 69).

Попередження: Бар — Соса, Іліч