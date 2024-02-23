Україна

Кривбас розгромом ЛНЗ відкрив весняну частину УПЛ

Колектив Юрія Вернидуба відправив три м'ячі без відповіді у ворота суперників.

ЛНЗ — Кривбас, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



ЛНЗ — Кривбас 0:3

Голи: Іліч, 45 (пен.), Прінс, 53, Кузик, 63



ЛНЗ: Кучеренко — Саліху, Муравський, Каплієнко — С. Шестаков, Бар, Яшарі, Бойко (Рибалка, 68) — Наумець (Олійник, 68), Хобленко (Бессала, 57), Г. Пасіч (Прядун, 85).



Кривбас: Кліщук — Бандейра, Понєдєльнік, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Іліч (Вакулко, 69) — Д. Кузик (Задерака, 82), Прінс (Кожушко, 78), Микитишин (Татарков, 69) — Соса (Хомченовський, 69).



Попередження: Бар — Соса, Іліч