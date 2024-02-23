Україна
23 лютого 2024, 17:28
Кривбас розгромом ЛНЗ відкрив весняну частину УПЛ
Колектив Юрія Вернидуба відправив три м'ячі без відповіді у ворота суперників.
ЛНЗ — Кривбас, фото УПЛ
23 лютого 2024, 17:28
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
ЛНЗ — Кривбас 0:3
Голи: Іліч, 45 (пен.), Прінс, 53, Кузик, 63
ЛНЗ: Кучеренко — Саліху, Муравський, Каплієнко — С. Шестаков, Бар, Яшарі, Бойко (Рибалка, 68) — Наумець (Олійник, 68), Хобленко (Бессала, 57), Г. Пасіч (Прядун, 85).
Кривбас: Кліщук — Бандейра, Понєдєльнік, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Іліч (Вакулко, 69) — Д. Кузик (Задерака, 82), Прінс (Кожушко, 78), Микитишин (Татарков, 69) — Соса (Хомченовський, 69).
Попередження: Бар — Соса, Іліч