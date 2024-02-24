Україна

Український форвард висловився щодо другої річниці з моменту початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну.

Окупаційні збройні сили російської федерації рівно два роки тому, 24 лютого 2022, розпочали широкомасштабне вторгнення на територію України.

Нападник збірної України та іспанської Валенсії Роман Яремчук із приводу цього залишив короткий допис англійською та іспанською мовами, подякувавши нашим захисникам і захисницям за героїчну протидію російській агресії.

"Сьогодні виповнюється рівно два роки з того моменту як росія напала на Україну. Кожен день гинуть люди.

Дуже вдячний солдатам, які захищають наші сім'ї, моїм друзям, всьому нашому українському народу", — написав Роман Яремчук у своєму Instagram.