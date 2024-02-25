Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку вісімнадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 25 лютого та розпочнеться о 18:00.

Львівський Рух та житомирське Полiсся продовжуватимуть програму вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні "Арена Львів" у Львові.

НЕДІЛЯ, 25 ЛЮТОГО, 18:00. "АРЕНА ЛЬВІВ", ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА СУСПІЛЬНЕ

Грають дві головні сенсації першої частини чемпіонату.

Якщо ривок Кривбасу був очікуваний, виходячи вже з кінцівки сезону-22/23, то такого масштабного ривка Руху не чекав ніхто. Ну і Полісся, звичайно, означало амбіції – але скільки таких амбітних ламало зуби про вищу лігу? До речі, той-таки Кривбас демонстрував амбіції ще півтора роки тому, а потім після десятка турів йшов останнім. Навіть Вернидубу на чолі з новачком ліги потрібен час – а от Полісся почало розривати з перших турів.

І, що характерно, Полісся не думає зупинятися. За зиму клуб посилився гравцями із Сан-Паулу, загребського Динамо та Сьона! Начебто війна закінчилася, чесне слово. Не просто так йдуть обґрунтовані чутки про відхід Аріельсона до Карпат: йому буде складно отримувати ігровий час у конкуренції з Козаком, Макуаною, Будкiвським, Таллесом, Михайличенком та Форчуне.

А ось Рух за зиму послабшав. Продаж Едсона, травма Сапуги – це фактично мінус центр поля. Звичайно, можна розраховувати на ресурси академії, яку не хвалив лише лінивий, але навіть найталановитіша академія не нескінченна у відтворенні талантів. Фактично Руху доведеться шукати свою гру заново. Єдиний зимовий новачок, якщо що, жодного відношення до “діри” в центрі не має: бразилець Клайвер грає на фланзі атаки.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Рух може забити 100-й гол в УПЛ (ще 1 м’яч).

Безвиграшна домашня клубна рекордна серія Руху в Чемпіонаті триває 7 ігор: 6 нічиїх та поразка.

Безпрограшна серія Полісся в Чемпіонаті триває 10 ігор: 5 перемог та 5 нічиїх.

Рух при Віталію Пономарьову може здобути 10-ту перемогу в Чемпіонатах.

Різні клуби Юрія Калітвінцева можуть здобути 20-ту вікторію у всіх турнірах, в тому числі Полісся — 10-ту в УПЛ.

100-й матч в УПЛ може провести Вячеслав Танковський (Полісся).

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