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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та закарпатський Минай.

Дніпровський Дніпро-1 та закарпатський Минай зіграють у рамках вісімнадцятого туру української Прем'єр-ліги на Дніпро-Арені.

Юрій Максимов вирішив використати з перших хвилин Мірошніченка праворуч у захисті, тоді як Очеретько зіграє ліворуч у атаці.

Желько Любенович, у свою чергу, залучив до стартового складу Кемкіна до рамки воріт, тоді як Прокопчук та Корнійчук уперше в сезоні зіграють у лінії захисту, а Ременяк та Кораблін розташуються на флангах півзахисту, атаку очолить Устименко.

Дніпро-1: Волинець — Мірошніченко, Адамюк, Сарапій, Кравець — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Очеретько — Філіппов.

Запасні: Юрчук, Кінарейкін, Авраменко, Є. Пасіч, Горбунов, Гаджиєв, Баденко, Мельниченко, Ківінда, Третьяков.



Минай: Кемкін — Дмитрук, Чуєв, Нємчанінов, Прокопчук, Корнійчук — Ременяк, Вітенчук, Петько, Кораблін — Устименко.

Запасні: Бандура, Кисіль, Скиба, Попов, Семотюк, Гунічев, Матюшенко, Демиденко, Вакула, Тищук.



Гра Дніпро-1 — Минай почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.