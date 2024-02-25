Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку вісімнадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 25 лютого та розпочнеться о 13:00.

Дніпровський Дніпро-1 та Олександрія продовжуватимуть програму вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні "Дніпро-Арена" у Дніпрі.

НЕДІЛЯ, 25 ЛЮТОГО, 13:00. "ДНІПРО-АРЕНА", ДНІПРО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ ТБ

Цікаво, чи всередині самої команди Дніпра-1 взагалі дізналися про зняття трансферного бана?

Покарання від УЄФА ідеально збіглося з часом, коли клубу зовсім не до трансферів. Команда насамперед дуже непогано укомплектована і після призначення Максимова знайшла свою гру. Такої пари надійних захисників немає ні у Шахтаря, ні, звичайно ж, у Динамо, а оборона – головна запорука боротьби за трофеї.

Але, крім цього, звичайно ж, дуже важливо, що у керівництва Дніпра-1, м'яко кажучи, є невизначеність навіть у найближчому майбутньому. Очеретько був головним посиленням на все зимове міжсезоння, але це навіть не означає, що він буде гравцем основи – просто він був єдиним. Нікого не втратили – і це вже для Максимова головне.

...Тому що є приклад того ж Минаю, який у січні фактично погодився на виліт. Твердохліб пішов, Вишневський пішов, Гєчев пішов – адже команда навіть старим складом не здобула жодної перемоги за всю першу половину чемпіонату. Пiдсилення в основному рівня першої ліги, багато гравців з нижчих ліг і переходили. Вакула? Ну, клуби Ужгорода будуть раді.

Диспозиція натякає на розгром Миная, але подивимося, чи не вигадає щось Любенович.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

90-й матч Миная в УПЛ, в тому числі 1-й гостьовий при Жельку Любеновічу

Безгольова клубна антирекордна серія Миная в УПЛ триває 681 хвилину.

Дніпро-1 може 20-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Безвиграшна серія Миная в Чемпіонаті триває 15 ігор: 6 нічиїх та 9 поразок.

Безнічийна домашня серія Дніпра-1 в УПЛ триває 5 ігор: 4 перемоги та нічия.

Різні клуби Юрія Максимова можут зазнати 80-ї поразки у всіх турнірах, в тому числі 70-ї в УПЛ.

Дніпро-1 при Юрію Максимову може здобути 10-ту перемогу в Чемпіонатах.

20-й гол в УПЛ може забити Олександр Піхальонок, 15-й — Володимир Адамюк (обидва — Дніпро-1).

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