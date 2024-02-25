Україна

Президент Української асоціації футболу дав свій коментар.

25 лютого перед матчем 18-го туру Металіст 1925 — Динамо президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко відповів на кілька актуальних питань в ефірі каналу УПЛ ТБ.

"Передусім хотів би ще раз подякувати хлопцям і дівчатам, які служать у ЗСУ й виборюють для нас можливість жити. І навіть грати у футбол. Усі вболівальники хотіли, щоб футбол повернувся після зимової паузи, і чекають від команд якісної гри, що надає позитивних емоцій.

Уже невдовзі розпочнеться збір національної збірної України перед матчем плей-оф кваліфікації Євро-2024 з Боснією і Герцеговиною. Гравці з вітчизняного чемпіонату вирушать до Марбельї, куди згодом під’їдуть і представники зарубіжних клубів. Важливо, щоб хлопці приїхали вмотивованими, а ми зі свого боку зробимо все необхідне для їхньої ефективної підготовки", — зазначив очільник УАФ.

Також Андрій Шевченко розповів про важливі заходи, які відбулися цього тижня за його участі, і поділився думками щодо стратегічного збереження для країни футбольного ресурсу.

"Я мав зустрічі з представниками УПЛ і ПФЛ, де під час спілкування не було жодних обмежень. Одним із головних питань, що порушували, була суддівська тема. Комітет арбітрів очолила Катерина Монзуль, яка отримала можливість сформувати свою команду й запропонувати свої напрацювання. Підключимо детектор брехні, жеребкування. Головне — повернути довіру до наших суддів.

Щодо теми збереження нашого футбольного ресурсу за кордоном... Ми знаємо про цих дітей, які були вимушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення агресора. І спілкувалися із цього приводу під час недавнього Конгресу УЄФА в Парижі з представниками деяких асоціацій — зокрема хорватської, яка має подібний досвід.

Будемо стежити за нашими юними футболістами, які навчаються в академіях інших країн — Англії, Німеччини тощо. Також важливо налагодити контакт з їхніми сім’ями. Зробимо максимум, що від нас залежить, і будемо вірити, що вони повернуться", — підкреслив президент УАФ.

Раніше повідомлялося, що син Шевченка увійшов до резервного списку збірних України на 2024 рік.