Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку вісімнадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 26 лютого та розпочнеться о 15:30.

Чорноморець в рамках поєдинку вісімнадцятого туру елітного дивізіону чемпіонату України зіграє на виїзді проти Оболоні.

Оболонь — Чорноморець Понедiлок, 26 лютого, 15:30. Стадіон “Оболонь Арена”, Київ. Пряма трансляція на УПЛ ТБ

Дуже цікавий матч, який має продемонструвати, що у другій частині сезону можна чекати від Чорноморця.

Навколо одеського клубу давно витають похмурі чутки, але в такому разі ключове слово: “давно”. У нас дуже багато команд за останні 10 років померли моментально, буквально однією новиною – а Чорноморець, треба віддати йому належне, живе і навіть сильного тренера зміг якось зацікавити із собою працювати.

Відхід Генінсона в Колос натякає на розставання з амбіціями, але і тренер, і всі лідери залишилися в Одесі, не почали кудись розбігатися. Більше того, клуб навіть пiдсилився: дуже скромно, але все ж таки глибину складу покращити зміг. Плюс форвард, опорник та центральний захисник – канонічне зміцнення складу.

І, звичайно, говорити щось про слабкість ресурсів та фінансові проблеми актуально багато коли, але не перед матчем з Оболонню. Не в контексті матчу з клубом, одним із головних посилень якого став Максим Грисьо. Людина, яка півроку не могла знайти нову команду, підтримувала форму самостійно, а до цього виявилася непотрібною... Чорноморцю.

Проте легкою прогулянкою для одеситів цей матч, звичайно, не буде. Оболонь і більш обмеженим складом давала сенсації, а тепер вона зміцнила проблемні позиції та готова боротися за виживання до останніх турів. Головне підкріплення – звичайно, не Грисьо, а Олег Вишневський, форварда “пивоварам” дуже не вистачало.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Чорноморець проведе 780-й матч в УПЛ. Безнічийна серія Чорноморця триває 7 ігор: 2 перемоги та 5 поразок. Безвиграшна серія Оболоні триває в Чемпіонаті 6 ігор: 2 нічиї та 4 поразки. Програшна гостьова серія Чорноморця триває 3 гри. Безгольовий серіал Оболоні продовжується 312 хвилин. Роман Григорчук проведе 200-й матч біля керма різних клубів УПЛ у всіх турнірах. Чорноморець при Роману Григорчуку може 40-й раз зіграти внічию в УПЛ.

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