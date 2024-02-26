Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку вісімнадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 26 лютого та розпочнеться о 13:00.

Луганська Зоря та полтавська Ворскла завершуватимуть програму вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги матчем стадіоні "Полiсся".

ПОНЕДІЛОК, 26 ЛЮТОГО, 13:00. ПОЛIССЯ, ЖИТОМИР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — УПЛ ТБ

Чи все ще пам'ятають, що сезон обидві команди починали в єврокубках?

Зараз це здається якимось іншим життям. Ворскла після провальної першої половини сезону відпустила тренера та одного з найкращих гравців у команду, яка йде навіть нижче. На місце Скрипника прийшов абсолютно недосвідчений тренер – без досвіду роботи не те що в УПЛ, а взагалі ніде, якщо говорити про роботу головним; на місце Юрченка – просто ніхто. Заради справедливості, взимку Ворскла підписала цілих 5 гравців, але ані в М'якушку, ані в Ковталюку, ні в, тим більше, Коджові, який уже там був і ніяк себе не виявив, впевненості немає.

Зоря в міжсезоння витратилася, але вона й загнала себе набагато глибше. Новий рік луганчани зустрічають на 14-му місці, і навіть матчі в запасі не повинні зваблювати: вони з Динамо та Шахтарем. Потрібно рятувати команду, бо у разі вильоту перспективи у Зорі зовсім похмурі. Кому потрібний луганський клуб хоч у Києві, хоч у Запоріжжі, якщо в нього ще й сильної команди не буде?

Юрій Коваль, звісно, не дебютант тренерської роботи, але останні 14 років він відпрацював як “нормальний” головний тренер стільки ж матчів, скільки й Долганський: нуль. За цей час у футболі навіть на світовому рівні змінилося дуже багато (чемпіонами топ-ліг були МЮ, Вольфсбург та Бордо – важко сказати, хто з них далі від чемпіонства зараз), а вже в Україні, порівняно з 2009-м, змінилося взагалі все. Чи не виявиться Коваль неактуальним для нового футболу фахівцем? Чи зможе він, наприклад, поставити своїй команді сучасну модель пресингу?

Втім, за товариськими матчами все дуже і дуже непогано. Обидві команди виграли чотири гри з останніх п'яти, що дає підстави сподіватися на класний футбол і сьогодні.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Ворскла може на полях суперників 100-й раз зіграти внічию в УПЛ. Безпрграшна серія Ворскли в Чемпіонаті триває 6 ігор: 2 перемоги та 4 нічиї. Безвиграшна серія Зорі в УПЛ триває 5 ігор: 3 нічиї та 2 поразки. Ігор Пердута (Ворскла) може провести 300-й матч у всіх турнірах. Дебют Сергія Долганського в статусі головного тренера клубу УПЛ, де він раніше в статусі воротаря Вереса, Металіста, Чорноморця, Ворскли, донецького Металурга провів 328 ігор (376 голів пропустив). 25-й гол в УПЛ може забити Вячеслав Чурко, 10-й – Ігор Кирюханцев (обидва – Зоря).

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