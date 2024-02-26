Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку вісімнадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 26 лютого та розпочнеться о 13:00.

Олександрія в рамках вісімнадцятого туру елітного дивізіону чемпіонату України прийме на своєму полі Шахтар.

Олександрія — Шахтар

Понедiлок, 26 лютого, 13:00. Стадіон "Ніка", Олександрія. Пряма трансляція на УПЛ ТБ

В останні роки це протистояння стало однією із прихованих родзинок чемпіонату України.

З останніх десяти матчів проти Олександрії Шахтар виграв лише три. Програв два, звів унічию п'ять – м'яко кажучи, незвична історія взаємин між українським грандом та середняком. Для порівняння: у Шахтаря з Динамо в останніх десяти матчах шість перемог! Скромна провінційна команда якось непомітно стала для “гірників” тим самим криптонітом, та й у принципі в чемпіонаті являла собою серйозну силу...

...Покине перестала бути скромною. Саме за часів, коли команда набирала людей з миру по нитцi, Олександрія була успішною. Потім вона вирішила в 2023 році кардинально поміняти модель розвитку, запросила, по-перше, Ротаня, але також і цілий десант з топ-клубів: Логінова з Дніпра-1, Михайленка з Динамо, Кулакова з Шахтаря – і прямою дорогою пішла на дно. За одну лише другу половину сезону-2022/23 впасти вдалося лише на шосте місце, але влітку та восени Олександрія грала як повноцінний аутсайдер.

Якби клуб узимку звільнив Ротаня, це не здивувало б абсолютно нікого. За всієї поваги до успіхів Руслана Петровича, по-перше, як гравця, а по-друге, як тренера молодіжної команди, на відставку він напрацював – рідко хто так явно знижує амбіції клубу за один рік. Але Олександрія підтримала тренера, підсилилася взимку під його стиль – і, таким чином, дала Ротаню тепер уже останній шанс.

Шахтар був би явним фаворитом матчу, якби не одна деталь. Оборона чемпіона країни останнім часом скотилася до якихось непристойних величин. Ракицький помиляється і помиляється: до таких масштабів, що навіть його фірмовий пас, що розрізає, вже не може компенсувати всіх проблем з “основними обов'язками”. Поруч із таким глибинним плеймейкером, особливо коли йому вже майже 35 років, потрібен “просто” надійний захисник, але ані Бондар, ані Матвієнко зараз і близько не в тій формі, щоб грати за себе та за того хлопця. Вони не можуть нормально грати навіть за себе.

І в такій ситуації бажання Ротаня грати в атаку може виявитися перспективнішим, ніж стандартний для андердогів підхід із глухою обороною. Зубков, Судаков і компанія один гол проти оборони Олександрії (дуже й дуже проблемної), швидше за все, вигадають у будь-якому випадку – а ось забити Шахтарю, звичайно ж, набагато більше шансів, якщо грати сміливо.

Думаю, на нас чекає цікавий, результативний матч.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Шахтар може пропустити 700-й гол в УПЛ (ще 2 м’ячі). Гостьова гольова серія Шахтаря в Чемпіонатах з 23 жовтня 2021 року триває 26 ігор – 61 гол. Шахтар не пропускає голів в Чемпіонаті впродовж 304 хвилин. Безпрограшна серія Шахтаря на полях суперників триває в УПЛ 7 ігор: 4 перемоги та 3 нічиї. Гравці Олександрії в поточному Чемпіонаті на своєму полі більше одного голу за матч не забивали. 25-й гол в УПЛ може забити Мар’ян Швед, 10-й – Єгор Назарина (обидва – Шахтар), Євгеній Смирний (Олександрія).

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