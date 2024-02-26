Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 26 лютого 2024 року, 14:40.

Знесилений Шахтар нічого не запропонував Олександрії.

Після виснажливого матчу в Марселі команда Маріно Пушича не знайшла в собі сил на притомну гру в атаці.

Огляд матчу:

Олександрія — Шахтар 0:0

Олександрія: Шевченко — Копина, Логінов, Кампуш, Мартинюк (Скорко, 77) — Калюжний, Михайленко (Шостак, 77), Ковалець (Бєляєв, 68) — Калітвінцев, Кулаков (Де, 73), Шулянський (Джевані, 68).



Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо — Бондаренко — Зубков (Швед, 35), Криськів (Степаненко, 56), Судаков, Кевін (Траоре, 55) — Егіналду (Сікан, 46).



Попередження: Кампуш, Мартинюк, Калітвінцев, Шостак — Кевін, Криськів, Матвієнко.