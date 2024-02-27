Україна

Український хавбек вирішив залишитися в Одесі щонайменше до літа 2025 року.

Чорноморець офіційно оголосив про продовження контракту зі своїм центральним півзахисником Олександром Васильєвим.

29-річний українець підписав із "моряками" нову угоду, яка буде розрахована до завершення сезону-2024/25.

Опорний півзахисник долучився до Чорноморця в січні 2023-го і став ключовим виконавцем в побудові Романа Григорчука.

У поточному сезоні Олександр Васильєв провів за одеський клуб 20 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився трьома голами та віддав одну результативну передачу.