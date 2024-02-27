Україна

Голкіпер Полісся зазначив, що це ліцензія тренера воротарів.

Голкіпер житомирського Полісся Денис Бойко отримав тренерську ліцензію УАФ категорії B. Про це він повідомив у своєму Instagram.

За словами 36-річного українця, ця ліцензія тренера є воротарською.



У поточному сезоні Денис Бойко зіграв за Полісся 19 матчів у всіх турнірах, в яких він пропустив 12 м'ячів та 8 разів відстояв "на нуль".

До переходу в житомирський клуб досвідчений воротар виступав за київське Динамо, Дніпро, Бешикташ, Оболонь, Кривбас та Малагу.