Досвідчений гравець тимчасово змінив клубну прописку.
Євген Морозко (праворуч), фото Верес
28 лютого 2024, 16:55
Правий захисник Євгеній Морозко став гравцем Вереса, повідомляє офіційний сайт клубу УПЛ.
Верес — Колос 0:2 Відео голів та огляд матчу 25.02.2024
Рівняни орендували 31-річного українця у Полісся. Він виступатиме за Верес до кінця поточного сезону.
На рахунку вихованця київського Арсеналу 6 матчів за Полісся у всіх турнірах сезону-2023/24.
Нещодавно Верес також підписав екснападника "молодіжки" житомирського клубу.