Україна

Досвідчений гравець тимчасово змінив клубну прописку.

Правий захисник Євгеній Морозко став гравцем Вереса, повідомляє офіційний сайт клубу УПЛ.

Верес — Колос 0:2 Відео голів та огляд матчу 25.02.2024

Рівняни орендували 31-річного українця у Полісся. Він виступатиме за Верес до кінця поточного сезону.

На рахунку вихованця київського Арсеналу 6 матчів за Полісся у всіх турнірах сезону-2023/24.

Нещодавно Верес також підписав екснападника "молодіжки" житомирського клубу.