Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 25 лютого 2024 року, 13:00.

Колос у матчі 18 туру української Прем'єр-ліги в гостях здобув впевнену перемогу над Вересом (2:0).

Перемогу команді з Ковалівки принесли забиті м'ячі у виконанні Цурікова та Паулаускаса.

При цьому зазначимо, що обидва м'ячі були забиті у заключний відрізок гри – з 79 по 83 хвилини.

Після 17 ігор Колос набрав 24 очки та посідає сьоме місце в УПЛ, а у Вереса 12 балів та 15 рядок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верес — Колос у матчі 18 туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Верес — Колос 0:2

Голи: Цуріков, 79, Паулаускас, 83.

Верес: Когут — Балан (Гакман, 60), Кучеренко, Жуліо Сезар Да Сілва, Шевченко — Дахновський (Янаков, 83), Банада, Кучеров, Шастал (Шарай, 60) — Сікейра Аугушту (Годя, 67) — Мрвальєвич (Гайдучик, 67).

Колос: Фесюн — Лучкевич, Бондаренко, Гончаренко, Цуріков — Демченко, Мілько — Велетень (Каріока, 74), Тотовицький, Топалов (Ільїн, 88) — Безбородько (Паулаускас, 67).

Попередження: Демченко.