Україна

Камерунський фулбек висловився про підписання повноцінного контракту з криворізьким клубом.

Напередодні Кривбас оголосив про повноцінний викуп крайнього захисника Івана Дібанго у Левадії, який підписав із криворізьким клубом контракт до літа 2026 року.

21-річний камерунець поділився враженнями від свого повноцінного трансферу до Кривбасу.

"Дуже радий бути частиною великої червоно-білої родини. Впевнений, разом ми отримаємо чудовий результат співпраці у подальшому. Кривбас — це ми!

Щоб ви розуміли: чесно, зараз не скажу, коли востаннє спілкувався з родиною, але кожного дня спілкуюсь з моїми друзями, партнерами тут, у Кривбасі, мене підтримують у всьому. Тут я щасливий.

Наша мета зараз – стати чемпіонами України. Вважаю, що це можливо. Це наша мрія. Перший матч другої частини сезону проти ЛНЗ засвідчив, що наша команда – єдине ціле, справжня родина.

Вболівальники називають мене "чорною пантерою"? Дійсно? Ні, не знав про це, але мені подобається", — цитує слова Івана Дібанго офіційний сайт Кривбасу.

У поточному сезоні Іван Дібанго провів за Кривбас 18 поєдинків у рамках УПЛ, в яких він забив один гол та віддав чотири асисти.