Україна

Футболіст підписав повноцінний контракт з криворізьким клубом.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про викуп контракту орендованого захисника Левадії Івана Дібанго.

Таким чином 21-річний камерунець став повноцінним гравцем криворізького клубу, підписавши контракт до літа 2026 року.

Дібанго виступає за Кривбас з літа 2022 року. За півтора роки він провів 42 матчі, в яких забив один гол та віддав п'ять асистів.

"Дужий радий бути частиною великої червоно-білої родини. Впевнений, разом ми отримаємо чудовий результат співпраці у подальшому. Кривбас це ми!", — сказав Дібанго.

"Іван був одним з перших легіонерів після першого сезону Кривбасу в УПЛ. У нас кожен гравець важливий, але Іван в команді вже довгий час, тому ми з великою любовʼю підписали з ним повноцінний контракт", — додав генеральний директор клубу Володимир Баєнко.

Після 18 турів Кривбас набрав 37 очок і посідає перше місце у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Дніпро-1 на два бали.