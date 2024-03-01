Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та черкаський ЛНЗ.

Житомирське Полісся та черкаський ЛНЗ відкриватимуть програму дев'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги матчем на житомирському центральному.

Юрій Калітвінцев, після нічиєї проти львівського Руху (1:1), використав у стартовому складі Кравченка в лінії оборони, тоді як Таллес Коста та Козак розташуються під нападником Ндукве.

Олег Дулуб, на тлі поразки від криворізького Кривбаса (0:3), залучив до стартового складу Насонова на правий фланг оборони, тоді як Рибалка та Тілль розташуються в трикутнику в центрі поля, а Молло гратиме на вістрі атаки.

Полісся: Бойко — Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко — Крушинський, Танковський — Фортюне, Таллес Коста, Козак — Ндукве.

Запасні: Кудрик, Поспєлов, Назаренко, Мустафаєв, Грицук, Смоляков, Жаржу, Чечер, Іванов.



ЛНЗ: Пеньков — Насонов, Саліху, Муравський, Каплієнко — Бар, Рибалка, Тілль — Наумець, Молло, Г. Пасіч.