Україна

Football.ua представляє прев'ю до матчу 19-го туру чемпіонату України, який пройде 1 березня і розпочнеться о 18:00.

У рамках 19-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між житомирським Поліссям та черкаським ЛНЗ, яке пройде на домашньому стадіоні житомирської команди.

П'ЯТНИЦЯ, 1 БЕРЕЗНЯ, 18:00. СТАДІОН "ПОЛІССЯ", ЖИТОМИР. ТРАНСЛЯЦIЯ НА УПЛ.TV

Дуже цікавий матч нас чекає з тактичної точки зору. Причому не з псевдотактичної, в якій абревіатури PPDA, xG та подібні їм підмінюють суть – а зі справжньої, на чолі якої люди.

Бені Макуана провів чудову першу частину сезону: став одним із найкращих гравців усієї ліги, виступаючи за новачка УПЛ. Його ніхто не перекупив узимку, на нього як на основну ударну силу розраховувала команда – і він віддав гольову передачу у першій грі нового року. Але проблема: у тому ж матчі він травмувався.

На Бені ґрунтувалася гра всієї команди. Більше того: за всієї поваги до результатів Полісся, до Калiтвiнцева в першій частині сезону накопичилися претензії щодо різноманітності гри в атаці. Тренер ставить футбол із великим акцентом на оборону, це у нього виходить досить добре – але у фінальній третині футболісти мають вигравати самі. І робили вони це переважно завдяки Макуані.

І ось тепер його не буде – причому не буде до кінця сезону. Як бути?

ЛНЗ повністю провалив перший матч сезону, показав неготовність змагатися з Кривбасом. Він послужить якраз нормальною перевіркою на міцність: суперником, якого команда класу та рівня Полісся має вдома обігравати. Не Минай дома, але й не Шахтар на виїзді – треба перемагати, але й треба думати, як це зробити.

Про значущість втрати найкраще говорить той факт, що другого лівого вінгера, окрім Макуани, у складі Полісся зараз просто немає. Через травму Бені замінив Денiс Ндукве, але це взагалі ні в чому не каже: він центрфорвард, і вийшов насамперед тому, що раніше Козак замінив Будковського.

Саме “підвищення” Артема із запасних до основних і хочеться найбільше – просто тому, що такого гравця шкода тримати у запасі. Він просто чудово відіграв першу частину сезону – правда, на правому фланзі, тож прямою заміною Макуані бути не може. Фортюне може переміститися з правого флангу на лівий і тим самим звільнити місце для Артема... А загалом гра буде цікавою саме тим, що Полісся шукатиме гру заново.

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