Україна
01 березня 2024, 19:58
Жахлива помилка Дениса Бойка подарувала ЛНЗ несподівану перемогу над Поліссям
Команда Юрія Калітвінцева не може перемогти п'ять матчів УПЛ поспіль.
Полісся — ЛНЗ, фото УПЛ
01 березня 2024, 19:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Полісся — ЛНЗ 0:1
Гол: Олійник, 90+3
Полісся: Д. Бойко — Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко — Крушинський (Грицук, 69), Танковський — Фортюне (Назаренко, 69), Таллес Коста (Мустафаєв, 77), Козак — Ндукве.
ЛНЗ: Пеньков — Насонов, Саліху, Муравський, Каплієнко — Бар (Тарасенко, 90), Рибалка (В. Бойко, 65), Тілль (Олійник, 66) — Наумець (Шестаков, 66), Молло (Хобленко, 77), Г. Пасіч.
Попередження: Кравченко, Ндукве, Крушинський — Муравський, Рибалка, Бар, Пасіч, Олійник, Тарасенко