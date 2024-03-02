Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дев'ятнадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 2 березня та розпочнеться о 15:30.

У рамках 19-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Динамо та Чорноморцем, яке пройде на домашньому стадіоні київської команди.

Субота, 2 березня, о 15:30. Стадіон Динамо ім. В. Лобановського (Київ). Пряма трансляція на телеканалі 2+2 та YouTube

Динамо після призначення Шовковського починає все впевненіше почуватися у чемпіонських перегонах. Рекордсмен за матчами за Динамо виграє абсолютно всі матчі у новому статусі, причому робить це впевнено: із різницею строго у два м'ячі.

Налагодилася гра в атаці. Здається, що Шапаренко нарешті набрав форму – і, звісно, цьому посприяло, що він пройшов повноцінні збори. Ванат продовжує забивати, і розраховувати на його перемогу в бомбардирських перегонах можна вже з великими підставами. Питання, як і в першій частині сезону, до лінії оборони, але Динамо просто дає бити з хороших позицій дуже рідко.

А ось Чорноморець дає бити дуже часто – і перший матч 2024-го показав, що криза скоріше посилилася. Дуже слабка гра, в якій Чорноморцю просто пощастило не програти – і це з Оболонню! Той випадок, коли навіть слабкістю складу не можна пояснити все: у “пивоварів” він, звичайно, ще слабший. Здається, що проект “Григорчук” близький до глухого кута: команда надто смілива, щоб катати нічиї з топами, і недостатньо сильна, щоб чавити середняків на класі...

І, звичайно, найкраще подібні розмови може розвіяти якраз успіх у матчі із грандом. У першому колі одесити дуже ефектно розібралися з Динамо, перемігши 3:2 – і навіть наявність Ярмоленка жодним чином киянам не допомогла. Там у Чорноморця були і класна поставлена гра, і глибина складу – загалом, усе виглядало досить перспективно. Але... З перших чотирьох матчів сезону одесити виграли три, з наступних 14 – лише чотири. Потрібне нове підтвердження амбіцій.

Ярмоленко, до речі, інтригує окремо. Він уже давно тренується (в загальній групі з 12 лютого), його як секретну зброю бережуть до вирішальних битв – і цікаво, чи виявиться він цього разу хоча б у заявці.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД УПЛ

Переможна серія Динамо в Чемпіонаті триває 5 матчів.

Домашній безнічийний серіал Динамо в УПЛ триває 10 ігор: 7 перемог та 3 поразки.

Чорноморець в гостях пропускає голи впродовж 8-ми ігор, а не перемагає – в 4-х: нічия та 3 поразки.

Роман Григорчук проведе 150-й матч біля керма Чорноморця в УПЛ.

Гольова серія Владислава Ваната (Динамо) триває в УПЛ 3 матчі (4 голи).

25-й гол в УПЛ може забити Владислав Ванат (Динамо).

50-й матч в УПЛ може провести Владислав Шаповал (Чорноморець).

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