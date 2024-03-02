Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дев'ятнадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 2 березня та розпочнеться о 15:30.

У рамках 19-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Ворсклою та Вересом, яке пройде на домашньому стадіоні полтавської команди.

Субота, 2 березня, 15:30. Стадіон “Ворскла” ім. О. Бутовського, Полтава. Пряма трансляція на УПЛ.ТБ

Зустрічаються дві команди, які займали на старті сезону два перші рядки у таблиці. Ні, це не означає хороший старт: вони були першими за алфавітом, нікого на “А” і “Б” зараз у вищій лізі немає.

А так, звісно, обидві команди грають так, що про вершину таблиці навіть не мріють. Верес просто з головою пішов у боротьбу за виживання, це нікого й не дивує – і навіть слово “боротьба” має дедалі менше сенсу. Тільки вдумайтеся: в останніх 39 турах УПЛ у рівнян лише п'ять перемог. Сезон-22/23 просто почали добре – а так, вони вже більше року грають на рівні “впевнений виліт”.

Але якщо від Вереса навряд чи хтось всерйоз чогось значущого чекав, то п'ята команда минулого сезону дуже розчаровує. Ворскла не просто йде на восьмому місці – вона має найближчим часом опуститися ще нижче. Проблеми керівництва клубу довели до останньої стадії неукомплектованості, до ситуації, коли з чотирьох захисників, які вийшли на поле, всі чотири крайні.

І гра з рівненським клубом нічого не змінить – тільки пiдкреслить проблеми. Ілля Крупський відбуває дискваліфікацію за червону картку, тож у центрі ми чекаємо вкрай незіграну та спірну пару, які б люди там не вийшли. Це великий шанс для контратакуючого футболу Вереса: на просторі ці гравці мають себе показати, великі напрацювання у цьому плані залишились і після Вірта з Лавриненком.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД УПЛ

Безвиграшна гостьова клубна рекордна серія Вереса триває в Чемпіонатах 15 ігор: 4 нічиї та 11 поразок.

Безвиграшна домашня серія Ворскли триває в Чемпіонаті 6 ігор: 3 нічиї та 3 поразки і до повторення клубного рекорд ще одна гра.

Безгольова виїзна серія Вереса триває в УПЛ 505 хвилин.

Нічийна домашня серія Ворскли триває в Чемпіонаті 3 гри і до повторення клубного рекорд ще один матч.

1-й домашній матч Ворскли під керівництвом Сергія Долганського.

1-а гостьова гра Вереса при Олегу Шандруку.

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