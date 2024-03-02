Закарпатський Минай та харківський Металіст 1925 зіграють на полі стадіону Минай-Арена в рамках дев'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Желько Любенович, після нічиєї проти дніпровського Дніпра-1 (1:1), залучив до стартового складу Вакулу на лівий фланг оборони.

Віктор Скрипник, на тлі поразки від київського Динамо (2:4), використав із перших хвилин Арі в центрі поля, тоді як Юсов долучиться до атаки.

Минай: Кемкін — Дмитрук, Чуєв, Нємчанінов, Прокопчук, Корнійчук — Ременяк, Вітенчук, Петько, Вакула — Устименко.

Запасні: Бандура, Росул, Кисіль, Скиба, Семотюк, Матюшенко, Гунічев, Вашкеба, Демиденко, Попов, Тищук.

Металіст 1925: Мозіль — Капінус, Імереков, Курило, Фарина — Червак — Арі, Габелок — Юрченко — Юсов, Гармаш.

Запасні: Сидоренко, Проценко, Жичиков, Безуглий, Обінайя, Вачіберадзе, Русин, Фрімпонг, Бичек, Дмитренко.

Гра Минай — Металіст 1925 почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.