Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють закарпатський Минай та харківський Металіст 1925.

Закарпатський Минай та харківський Металіст 1925 зіграють на полі стадіону Минай-Арена в рамках дев'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Желько Любенович, після нічиєї проти дніпровського Дніпра-1 (1:1), залучив до стартового складу Вакулу на лівий фланг оборони.

Віктор Скрипник, на тлі поразки від київського Динамо (2:4), використав із перших хвилин Арі в центрі поля, тоді як Юсов долучиться до атаки.

Минай: Кемкін — Дмитрук, Чуєв, Нємчанінов, Прокопчук, Корнійчук — Ременяк, Вітенчук, Петько, Вакула — Устименко.

Запасні: Бандура, Росул, Кисіль, Скиба, Семотюк, Матюшенко, Гунічев, Вашкеба, Демиденко, Попов, Тищук.



Металіст 1925: Мозіль — Капінус, Імереков, Курило, Фарина — Червак — Арі, Габелок — Юрченко — Юсов, Гармаш.