Україна
02 березня 2024, 15:02
Минай обіграв Металіст 1925 та здобув першу перемогу в сезоні
Команда на чолі з Желько Любеновичем у другій частині сезону йде без поразок.
Минай — Металіст 1925, фото УПЛ
02 березня 2024, 15:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Минай — Металіст 1925 2:0
Голи: Корнійчук, 31, Скиба, 90+1
Минай: Кемкін — Дмитрук, Чуєв, Нємчанінов (Скиба, 46), Прокопчук, Корнійчук — Ременяк (Матюшенко, 77), Вітенчук, Петько (Семотюк, 64), Вакула (Гунічев, 77) — Устименко (Попов, 76).
Металіст 1925: Мозіль — Капінус (Жичиков, 82), Імереков, Курило, Фарина — Червак (Русин, 46) — Арі, Габелок — Юрченко (Вачіберадзе, 82) — Юсов (Бичек, 67), Гармаш (Фрімпонг, 68).
Попередження: Червак, Петько — Імереков, Русин, Габелок
На 59-й хвилині був вилучений Ростислав Русин (Металіст 1925) (друге попередження).