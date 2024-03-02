Україна

Минай обіграв Металіст 1925 та здобув першу перемогу в сезоні

Команда на чолі з Желько Любеновичем у другій частині сезону йде без поразок.

Минай — Металіст 1925, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Минай — Металіст 1925 2:0

Голи: Корнійчук, 31, Скиба, 90+1



Минай: Кемкін — Дмитрук, Чуєв, Нємчанінов (Скиба, 46), Прокопчук, Корнійчук — Ременяк (Матюшенко, 77), Вітенчук, Петько (Семотюк, 64), Вакула (Гунічев, 77) — Устименко (Попов, 76).



Металіст 1925: Мозіль — Капінус (Жичиков, 82), Імереков, Курило, Фарина — Червак (Русин, 46) — Арі, Габелок — Юрченко (Вачіберадзе, 82) — Юсов (Бичек, 67), Гармаш (Фрімпонг, 68).



Попередження: Червак, Петько — Імереков, Русин, Габелок



На 59-й хвилині був вилучений Ростислав Русин (Металіст 1925) (друге попередження).