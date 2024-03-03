Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дев'ятнадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 3 березня та розпочнеться о 13:00.

У рамках 19-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Оболонню та Днiпром-1, яке пройде на домашньому стадіоні київської команди.

Недiля, 3 березня, 13:00. Стадіон “Оболонь-Арена”. Пряма трансляція на УПЛ.ТБ

Дніпро-1 на початку футбольного року, м'яко кажучи, збентежив. Домашня нічия з головним аутсайдером ліги, який ще й пенальті не забив – не те, чого чекали від команди Максимова, яка так хвацько штампувала перемоги восени. Зрозуміло, що Минай буквально вчора підкреслив, що списувати його не можна, що це досить сильна команда – але це не аргумент для клубу, який має у складі Філіппова, Пiхальонка, Сарапія, Бабенка, Сватка...

До речі про двох останніх. Саме відсутність Сватка дуже сильно підрубала команду в матчі з Минаєм: Сарапій і той же Бабенко припустилися серйозних помилок, які призвели до голу і пенальті відповідно. Захисника збірної України в команді чекають, він десь на підході – але велике питання, чи буде грати він в основі.

При цьому борги минулого вже заважають на сьогодні. Той самий фол Бабенка на пенальті призвів до жовтої картки, яка дискваліфікує його на гру. А опорний півзахисник – перший рубіж оборони, з яким минулого року після призначення Максимова не справлявся майже ніхто. І як тренер маскуватиме цю проблему, невідомо. З Минаєм у запасі сидів Максим Мельниченко, але це опорник, який ще навіть не дебютував у професійному футболі – не факт, що це найкраща з опцій із заміни лідера.

При цьому про багатий вибір для тренера і не йдеться. Когут та Віктіньо травмовані давно, а з урахуванням дискваліфікації Бабенка у команді з центральних півзахисників залишаються Рубчинський, Пiхальонок та молодь. І тут ми згадуємо про єдиний трансфер сезону. Очеретько, звичайно, гравець атакуючий, який проти Миная грав на фланзі – але він може зіграти в центрі, і трійка Рубчинський – Пiхальонок – Очеретько виглядає перспективно. Загалом, цікавий тактичний ребус, і дуже цікаво, як Максимов його вирішуватиме.

Оболонь, якщо що, і близько не “груша”, на якій можна відпрацьовувати удари. Чорноморець команда переграла повністю – і одеський клуб не такий і мертвий, якщо судити з видовища проти Динамо. У слабке місце ця команда бити точно готова – так що не дивуйтеся, якщо “пивовари” сьогодні виграють центр поля.

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