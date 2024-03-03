Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дев'ятнадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 3 березня та розпочнеться о 18:00.

У рамках 19-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Ворсклою та Вересом, яке пройде на домашньому стадіоні полтавської команди.

НЕДІЛЯ, 3 БЕРЕЗНЯ, 18:00. "АРЕНА ЛЬВІВ", ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

На старті сезону команди у ураганному матчі зіграли 3:3. Це вважалося невдачею, шанувальники Шахтаря журилися з приводу цілих двох видалень – але згодом здається незрозумілим, хто має більше шкодувати про осічку.

Ось, наприклад, із центром оборони ситуація у Кривбасу точно краща. У випадку з Бескоровайним навіть прес-служба не стала робити тайну і повідомила, що футболіст, якого не було з ЛНЗ, уже відновився та тренується у загальній групі. Але велике питання, чи так Данило потрібен тут і зараз, з корабля на бал – бо пара з Понєдєльнiка та Стецькова просто чудово впоралася у Черкасах.

І взагалі, Кривбас показав себе абсолютно гідним суперником на дистанції. Ось список людей, які виходили на заміну проти ЛНЗ: Хомченовський, Вакулко, Кожушко, Задерака, Татарков (а Твердохліб та хвилини ігрового часу не отримав, просидівши всю гру в запасі). Дуже у багатьох командах УПЛ ці гравці були б лідерами, не говорячи вже про основу. Глибина складу Вернидуба зараз дуже серйозна.

У Шахтаря тим часом вибору навіть не передбачається – і насамперед в обороні. При всьому тому, що команда просто погано грала в обороні з Марселем, вона ще й втрачає незамінну ланку. У Гамбурзі та Олександрії пару з Матвієнком складав Бондар, в Марселi Ракицький, але сьогодні не зможе зіграти саме Матвієнко – через перебір карток. Зв'язка Бондар – Ракицький виглядає непогано на папері, але якщо згадати, як погано грав Ярослав в останньому матчі, де йому довірилися, за ворота Різника стає тривожно.

До речі, саме тому особливо складним стає вибір Вернидуба на завершення. Проти ЛНЗ вийшов Аду. Це була велика несподіванка, бо за всю першу половину сезону ганець і годину не награв: метався між запасом та лазаретом. При цьому він забив черкасцям. А ось Олег Кожушко вийшов лише на заміну – але він взагалі один із найкращих бомбардирів чемпіонату. Хто з них має більше шансів продавити (чи, швидше, випередити) Ракицького з Бондарем? Від цього вибору Вернидуба залежить дуже багато.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД УПЛ

Шахтар може пропустити 700-й гол в УПЛ (ще 2 м’ячі).

Кривбас на полях суперників не програє в УПЛ впродовж 8-ми ігор: 6 перемог та 2 нічиї.

Безпрограшна серія Шахтаря триває в УПЛ 4 гри: 2 перемоги та 2 нічиї.

Шахтар не пропускає голів в Чемпіонаті впродовж 394-х хвилин.

Підопічні Юрія Вернидуба з різних клубів УПЛ можуть у всіх турнірах забити 200-й гостьовий гол (ще 1 м’яч) або загалом 80-й раз зіграти внічию.

30-й «сухий» матч в УПЛ може провести Дмитро Різник (Шахтар).

25-й гол в УПЛ може забити Мар’ян Швед, 10-й – Єгор Назарина (обидва – Шахтар).

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