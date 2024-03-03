Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дев'ятнадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 3 березня та розпочнеться о 15:30.

У рамках 19-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Ворсклою та Вересом, яке пройде на домашньому стадіоні полтавської команди.

Олександрія — Зоря

Недiля, 3 березня, 13:00. Стадіон "Ніка", Олександрія. Пряма трансляція на УПЛ ТБ

Олександрії доводиться наближатися до матчу на тлі психологічного удару. Відмінний за якістю матч проти чемпіона може перетворитися просто на пил, на ніщо, якщо команду покарають технічною поразкою за участь у матчі Калюжного, який не був внесений до заявки. Більше того: так, найімовірніше, і відбудеться – і тоді вийде, що дуже похмурий сезон Олександрії замість дуже гідної нічиєї з Шахтарем продовжила поразка 0:3.

Зоря тим часом гарно обіграла Ворсклу – і цій перемозі начебто ніщо не загрожує. Але в будь-якому випадку, команди займають найскромніші 11-12 місця і борються лише за те, щоб більш-менш комфортно вирішити питання щодо невильоту. Навіть Кубка вже немає, щоб на нього робити якусь ставку: дуже, ДУЖЕ багато було програно у першій частині сезону.

У будь-якому випадку, команди явно не втрачали час у міжсезоння і на самому старті 2024-го продемонстрували прогрес порівняно з більшою частиною того, що ми бачили 2023-го. Очки потрібні і тим, і іншим, конкуренція у військових чемпіонатах напрочуд висока, тож можна вважати тріск кісток протягом усього матчу.

І це смішно звучить, але саме Калюжний знову може зіграти ключову роль у матчі. Як опорний півзахисник він виявив себе чудово, це має проявитися і сьогодні. Втім, Башич у Зорю теж зайшов чудово, тож сьогодні нас має чекати топ-дуель у центрі поля.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД УПЛ

330-й гостьовий матч Зорі в УПЛ.

Безпрограшна гостьова серія Зорі в УПЛ триває 4 гри: перемога та 3 нічиї.

Олександрія на своєму полі не пропускає голів в Чемпіонаті впродовж 225 хвилин.

Олександрія в попередніх 13-ти домашніх матчах більше одного голу за матч не забивала.

200-й матч у всіх турнірах може провести Кирило Ковалець (Олександрія ).

50-й «сухий» матч в УПЛ може провести Микита Шевченко (Олександрія ).

Різні клуби Юрія Коваля можуть здобути 30-ту перемогу у всіх турнірах.

25-й гол в УПЛ може забити Вячеслав Чурко, 10-й – Ігор Кирюханцев (обидва — Зоря), Євгеній Смирний (Олександрія).

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