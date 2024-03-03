Україна

Матч, який завчасно називали "чемпіонським", залишився повністю за командою Маріно Пушича.

Якщо вже так зійшлись зорі, що ледь не в кожному провідному європейському чемпіонаті вирішили провести суперматчі за участі команд, які беруть участь у чемпіонських перегонах у межах своїх країн, то чому українська Прем’єр-ліга має відставати? Дев’ятнадцятий тур національної першості закривала гра на полі Арени Львів, у рамках якої чинний чемпіон України, донецький Шахтар, зустрічався з поточним лідером перегонів за "золотом", криворізьким Кривбасом.

Обидві команди стартували у весняній частині сезону в рамках минулого футбольного вікенду, проте "гірники" свій матч проти Олександрії що грали, що не грали — байдуже. Як би погано команда Маріно Пушича не проводила зустріч на Ніці (0:0), це не має жодного значення, бо "поліграфи" припустились помилки з реєстрацією Калюжного, тож тепер мають отримати технічну поразку. Для чогось цей регламент змагань же існує?

Кривбас натомість узагалі відкривав другу частину сезону своїм матчем проти черкаського ЛНЗ й святкував упевнену перемогу (3:0). Але й вона ще нічого не гарантує команді Юрія Вернидуба, бо Шахтар за втраченими очками все ще може її посунути з першого місця, а про київське Динамо й згадувати не доводиться. Тож навіть звітна зустріч нічого достеменно не вирішувала. Хоча кого це цікавило безпосередньо на полі після вогняних 3:3 восени в Кривому Розі?

Кривбас на початку гри дуже необачно вчинив, коли віддав контроль м’яча на поталу суперникам, і ті цим дуже швидко скористались. Уже на дев’ятій хвилині мережива атак "гірників" привели до кутового на правому фланзі, розіграш якого Криськів завершував подачею на Бондаренка, проте тому ударом головою на ближній стійці не вдалось переграти Кліщука. Однак на добиванні поблизу першим опинився Конопля й потім дуже активно святкував перед голкіпером суперників свій дещо випадковий гол, бо це був просто відскок за лінію від стегна. Нехай і результативний.

У той момент, напевно, Юхим трохи погарячкував, і в підсумку ще до середини першого тайму Бандерйра з власної половини запустив йому за комірець діагональ на Дібанго, а той прострілив під розстріл ближнього кута на Прінса до центру штрафного. Цей гол був відкритим викликом від "червоно-білих" на адресу суперників, який фактично нівелював усі їхні старання до цього.

І, на відміну від певних матчів у першій частині сезону, Шахтар не просто не поплив від такого розвитку подій, а й знайшов дійсно нахабну відповідь. На 23 хвилині стався епізод, через який ще довго будуть сперечатись усі, хто спостерігав за грою. Зубков отримав удар у поперек від Дібанго на правому фланзі атаки, а поки він лежав на газоні, Криськів швидко розіграв стандарт закиданням до правого флангу штрафного на Бондаренка та пішов замикати пас партнера у відповідь. Певна річ, що все це було без свистка арбітра. Але ж такі речі мають запитувати гравці сторони, що веде захист власних воріт.

На цьому все — із притомним футболом у першому таймі було покінчено, оскільки завелись що ті, що інші, що Вернидуб постійно підкидав дрова в багаття з технічної зони. Дивом витримав критику головний арбітр, хоча він-то правила, напевно, знає, тож і правда залишилась на боці "гірників". Але Кривбас добряче тоді перегорів, що в цілому вплинуло на подальший хід подій.

На другий тайм донеччани вийшли не менш упевненими у власній перевазі, аніж грали до цього й уже під час першого ж удару Зубкова з меж чужого штрафного ми мали побачити красень-гол, проте м’яч прилетів у поперечину над самісінькою лівою дев’яткою. А вже незабаром після цього Хрвоє Іліч здійснив найбільш необдуманий учинок, просто стрибнувши на гомілкостоп Криськіву ззаду та ще щось потім намагався доводити на свій захист. У епоху VAR, це — вилучення без зайвих запитань.

А Вернидуб тоді ж тільки готував потрійну заміну, тож довелось змінювати плани, і Кривбас просто почав сипатись. Пушич додав до гри Назарину, що дозволило йому виграти центр поля повністю й "гірники" фактично не виходили з чужої половини, перебуваючи в більшості. Хоча до вилучення в гостей було кілька дуже симпатичних моментів. Але всі вони не мали сенсу після дальнього обвідного удару Бондаренка та помилки біля центрального кола, коли Криськів оформлював четвертий м’яч.

Так, Кривбас потім забив свій другий гол суто на індивідуальній майстерності Стецькова, але його майже миттєво перекрив Траоре, якому конче треба було оформити забитий м’яч заради святкування на честь майбутнього поповнення в родині. То — справа шляхетна, тож відзначала вся команда. Однак говоритимуть усе одно виключно про той штрафний Криськіва.

83,

У наступному турі донецький Шахтар прийматиме ковалівський Колос, а криворізький Кривбас проведе домашню гру проти київської Оболоні.— Кривбас 5:2Конопля, 9, Криськів, 23,Бондаренко, 69, Траоре, 90+3 — Прінс, 20, Стецьков, 85Різник — Конопля, Бондар, Ракіцький, Педріньйо (Азарові, 89) — Бондаренко — Зубков (Швед, 89), Криськів (Цуканов, 90), Судаков, Невертон (Назарина, 60) — Сікан (Траоре, 84).Кліщук — Бандейра (Сантіні, 90), Понєдєльнік, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Іліч — Д. Кузик, Прінс (Вакулко, 63), Луньов (Кожушко, 63) — Соса (Блізніченко, 63).Попередження: Назарина — Прінс