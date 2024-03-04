Україна

Футболіст виступав за львівський колектив із 2019 року.

Український фланговий півзахисник Мар’ян Мисик починав свій футбольний шлях в академії донецького Металургу, після чого в його професійній кар’єрі був досвід виступів за кам’янську Сталь та полтавському Ворсклу.

Зрештою, улітку 2019 року він опинився в складі львівського Руху, але одразу є отримав право на піврічну оренду до рівненського Вересу, після чого повернувся до "жовто-чорних" і отримував певну кількість ігрового часу.

Однак цього сезону вже 27-річний виконавець провів на полі всього три матчі (193 хвилини), віддавши один гольовий пас.

І оскільки Рух не планував у подальшому значного покращення цієї скромної статистики, сторони вирішили достроково завершити трудові взаємини.

Загалом, Мисик провів за львів’ян 72 матчі, забив один гол та віддав вісім гольових передач.